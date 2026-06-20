La tormenta que cayó la mañana de este sábado provocó múltiples cierres viales, inundaciones en la Carretera a Chapala y un paro en la operación de la línea 4 del Tren Ligero.

Inundaciones provocan cierres viales

Las principales afectaciones se dieron en municipios como Guadalajara ,donde el paso a desnivel de las avenidas 8 de Julio y Washington se inundó nuevamente, ya que el agua alcanzó una altura de 3 metros y provocó el cierre de la circulación.

En Gobernador Curiel y la calle Escultura, el agua alcanzó casi el metro de altura, con 90 centímetros; en avenida Colón y calle Isla Plantearía, se registraron niveles de 80 centímetros de altura del agua; en otros puntos como Colón e Isla Raza, Río Tizapán y Río Tuxcueca, Inglaterra y Lope de Vega, Periférico y Belisario Domínguez, el agua superó el medio metro de altura.

Hubo 3 vehículos varados en el municipio; de la misma forma, hubo un registro de 3 árboles que cayeron debido a la tormenta.

También se registraron múltiples cierres viales en las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, el retorno de Periférico y Mariano Otero; en López Mateos a la altura de Andrómeda, Las Águilas, Moctezuma y Bugambilias; el paso inferior de Gobernador Curiel y Washington; Washington y Héroes Ferrocarrileros, entre otras.

Suspenden servicio de línea 4 por cerca de dos horas

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que la operación de la línea 4 del Tren Ligero fue detenida por cerca de dos horas debido al alto nivel del agua en la zona del cruce de Artesanos, lo que “impide "condiciones seguras de operación”, por lo que se implementó servicio provisional entre Tlajomulco Centro y la estación Jalisco 200 Años.

Posteriormente, el Siteur informó que la operación de la línea 4 del tren ligero fue restablecida en su totalidad.

En la Carretera a Chapala se informó de inundaciones en las laterales de la vialidad, casi en el cruce con Periférico sur.

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OB

