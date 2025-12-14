Tlajomulco prioriza control y atención de mascotas

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga mantiene como prioridad el control, la atención y el bienestar de las mascotas, así como la protección de la salud pública, a través de acciones permanentes encabezadas por la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM). Entre las principales estrategias se encuentran campañas gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitación, además de programas de promoción de la tenencia responsable, vigilancia sanitaria y operativos interinstitucionales para prevenir el maltrato animal y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal.

Las autoridades municipales han subrayado que la esterilización de mascotas es una de las medidas más efectivas para mejorar su salud y calidad de vida. Este procedimiento reduce el riesgo de diversas enfermedades, modera conductas asociadas al celo y previene camadas no deseadas que, con frecuencia, derivan en sobrepoblación y abandono de animales en la vía pública.

En ese contexto, como parte del programa “Dueño Responsable”, se realizaron aproximadamente 790 esterilizaciones gratuitas. Estos procedimientos se aplican tras una consulta previa, en la que se verifica que la mascota se encuentre en condiciones óptimas de salud, lo que permite garantizar la seguridad y el bienestar de los animales atendidos.

Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal, explicó que este programa integra distintos servicios preventivos. “Tenemos varios proyectos, uno de ellos es el programa ‘Dueño Responsable’, que aplica cuando tienes una mascota y la llevas a su consulta de vacunación y desparasitación; automáticamente obtienes la esterilización gratuita”, señaló.

El funcionario destacó que la sobrepoblación canina en la vía pública representa un problema relevante para el municipio. “La sobrepoblación de perros en la vía pública es un problema muy grande, ya que dejan excretas y, si el ejemplar está enfermo, puede contagiar a los demás caninos”, advirtió.

De acuerdo con la UNASAM, la presencia de perros en situación de calle incrementa los riesgos para la comunidad, al elevar la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas como la rabia, la leptospirosis y diversos parásitos intestinales. A ello se suman otros impactos, como la proliferación de fauna nociva atraída por residuos, el aumento de mordeduras, la probabilidad de accidentes viales y la acumulación de heces en espacios públicos, lo que deteriora las condiciones sanitarias y de convivencia.

Ante este panorama, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para asumir una tenencia responsable de las mascotas. Cayo Cervantes recordó que el cuidado adecuado implica atención veterinaria periódica, alimentación suficiente y un entorno seguro. “Tengan a sus mascotas de manera responsable, no las dejen salir a la calle y, si las van a sacar a pasear, que sea con correa para evitar algún incidente”, recomendó.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró que el bienestar animal y la salud pública son ejes centrales de su política municipal. A través de estas acciones preventivas y de concientización, se busca reducir riesgos sanitarios, mejorar la calidad de vida de las mascotas y fortalecer una convivencia responsable entre la población y los animales de compañía en el municipio.