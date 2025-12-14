Atemajac de Brizuela se llena de luz y alegría con la Posada Municipal “Operación Regalo”

En un ambiente de fiesta, tradición y convivencia familiar, se celebró la Posada Municipal “ Operación Regalo”, organizada por Bosque El Manto, Sendero de los Venados, Mezcapa y el Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, donde se repartieron juguetes y bolos a más de 3 mil niñas y niños del municipio.

Durante el evento, las familias disfrutaron de un show de magia, la presentación del ballet folklórico Kukulkán y la tradicional quiebra de piñatas, creando una tarde llena de sonrisas y espíritu navideño.

El cierre fue espectacular con la iluminación del pino navideño, a cargo del presidente municipal, Víctor Vázquez, acompañado por fuegos artificiales y el encendido simultáneo de más de mil bengalas, iluminando el corazón del municipio.

Este tipo de celebraciones reflejan la hospitalidad, tradición y calidez que vivimos en el bello municipio de Atemajac de Brizuela, los desarrollos Bosque el Manto y Mezcapa, consolidándolo como un lugar ideal para visitar, disfrutar en familia y conocer la riqueza cultural de la región.