Atemajac de Brizuela se llena de luz y alegría con la Posada Municipal “Operación Regalo”

Las familias disfrutaron de un show de magia, la presentación del ballet folklórico Kukulkán y la tradicional quiebra de piñatas

Por: G. Solano

CELEBRACIóN. Las familias se deleitaron con diferentes actividades durante la Posada Municipal “Operación Regalo”. EL INFORMADOR

VELADA MáGICA. Uno de los momentos más memorables del evento fue el encendido del árbol navideño y de más de mil luces de bengala.

TRADICIóN. El municipio de Atemajac de Brizuela es un destino perfecto que ofrece hospitalidad y calidez a sus visitantes.

En un ambiente de fiesta, tradición y convivencia familiar, se celebró la Posada Municipal “Operación Regalo”, organizada por Bosque El Manto, Sendero de los Venados, Mezcapa y el Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, donde se repartieron juguetes y bolos a más de 3 mil niñas y niños del municipio.

Durante el evento, las familias disfrutaron de un show de magia, la presentación del ballet folklórico Kukulkán y la tradicional quiebra de piñatas, creando una tarde llena de sonrisas y espíritu navideño.

El cierre fue espectacular con la iluminación del pino navideño, a cargo del presidente municipal, Víctor Vázquez, acompañado por fuegos artificiales y el encendido simultáneo de más de mil bengalas, iluminando el corazón del municipio.

Este tipo de celebraciones reflejan la hospitalidad, tradición y calidez que vivimos en el bello municipio de Atemajac de Brizuela, los desarrollos Bosque el Manto y Mezcapa, consolidándolo como un lugar ideal para visitar, disfrutar en familia y conocer la riqueza cultural de la región.

