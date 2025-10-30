La rehabilitación integral de la avenida Adolf B. Horn en Tlajomulco sigue adelante con importantes avances. El Gobierno Municipal, en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco, ha concluido al 100% la instalación de la línea pluvial, una de las etapas más complejas de la obra. Este proyecto busca resolver los problemas históricos de encharcamientos y escurrimientos que afectaban a miles de vecinos y automovilistas del sur del municipio.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, realizó una visita de supervisión para revisar los avances de los trabajos, destacando la continuidad de las labores, incluso durante la temporada de lluvias, gracias a la coordinación entre las dependencias y el compromiso del personal operativo. “Hoy venimos a supervisar los resultados y me da gusto ver los avances”, comentó el alcalde.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, informó que ya se han colado cerca de 700 metros de concreto hidráulico, y que la obra también contempla la construcción de una ciclovía, modernización del alumbrado y mejoramiento del entorno urbano. Además, se prevé habilitar los primeros carriles de circulación durante la segunda semana de noviembre.