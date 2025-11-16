Esta noche se registró una balacera en un restaurante ubicado en el cruce de las avenidas Montevideo y Pablo Neruda, en la colonia Providencia, que dejó como saldo una persona muerta y otras dos heridas.

Trascendió que los presuntos agresores, quienes circulaban a bordo de una motocicleta, atacaron de manera directa a la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, cuando ésta estaba por ingresar al inmueble. Testigos refirieron que sin mediar palabra, los agresores dispararon en contra del joven y huyeron del lugar, en el cual se aseguraron alrededor de nueve indicios de arma corta. El establecimiento fue asegurado por elementos de la Comisaría tapatía en espera del ministerio público para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Al momento se desconocen las causas del ataque, mientras que el lugar fue acordonado por elementos de la Comisaría tapatía.

La persona fallecida era un cliente del establecimiento, mientras que las dos personas lesionadas son guardias de seguridad del bar. Una de ellas tiene alrededor de 30 años, mientras que la otra 50 años de edad. Ambos fueron trasladados a un puesto de socorro para recibir mayores atenciones médicas. Personal de Servicios Médicos municipales también se encuentra en el lugar de los hechos.

CT