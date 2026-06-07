Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 7 de junio informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan