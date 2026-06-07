Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 7 de junio informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

