Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 14 de febrero determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

