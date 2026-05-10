Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 10 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala