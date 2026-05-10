Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 10 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

