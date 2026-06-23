Rescatan a adulta mayor y 39 perros en condiciones de abandono en la colonia Oblatos

Una denuncia ciudadana permitió a la Fiscalía del Estado de Jalisco intervenir una vivienda ubicada en la colonia Oblatos, en Guadalajara , donde fue localizada una mujer adulta mayor en aparente situación de abandono, junto con 39 perros que presuntamente sufrían maltrato.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que recibieron una denuncia anónima sobre que la mujer de la tercera edad habitaba sola en el inmueble y no contaba con el apoyo de familiares. Además, se reportó que varios de los perritos permanecían sin acceso adecuado a alimento ni agua.

Tras recibir el reporte, personal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios realizó diversas diligencias para verificar los hechos, confirmando que tanto la mujer como los animales se encontraban en malas condiciones de salud

Derivado de las investigaciones, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social obtuvo una orden de cateo, la cual fue ejecutada el pasado 19 de junio para atender la situación.

Durante el operativo, agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Familia brindaron apoyo a la adulta mayor, quien fue trasladada a una unidad de la Cruz Roja para recibir atención médica. Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del caso.

Los 39 perros presentaban signos de desnutrición

Asimismo, la Agencia del Ministerio Público especializada en Crueldad Animal aseguró a los 39 perros, entre machos y hembras mestizos de diferentes tamaños, los cuales presentaban signos de desnutrición y diversas afecciones dermatológicas.

Los animales fueron puestos bajo resguardo de la Unidad de Bienestar Animal de Guadalajara, donde actualmente reciben atención veterinaria especializada.

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NA