Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 26 de enero informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12