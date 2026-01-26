Lunes, 26 de Enero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este lunes 26 de enero informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

