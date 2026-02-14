Remiten solicitud de referéndum al Consejo de Participación Ciudadana

El Consejo General resolvió que la solicitud de referéndum identificada como IEPC-MPC-RF-02-2026 cumple con todos los requisitos formales que establece el artículo 45 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

La petición fue enviada el 23 de enero por el Congreso del Estado, mediante el Acuerdo Legislativo 599-LXIV26. En ese documento se solicita convocar a un referéndum sobre el Acuerdo DIGELAG ACU 057/2025, emitido por el Poder Ejecutivo Estatal.

El Instituto revisó que la solicitud se hubiera presentado dentro del plazo legal y que incluyera la documentación y requisitos previstos en la norma. Tras este análisis, concluyó que se cumplieron las condiciones de forma, por lo que dio por válida la etapa inicial del trámite.

Con esta determinación, el expediente será turnado al Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Esta instancia es la encargada de analizar el fondo del asunto y decidir si el referéndum procede o no.

En caso de que el Consejo considere viable el mecanismo, deberá emitir una resolución acompañada de un dictamen de suficiencia presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda, requisito necesario para su realización.

Si el referéndum es declarado procedente, el IEPC Jalisco asumirá la organización del proceso, incluyendo su desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Además, deberá publicar la convocatoria al menos 30 días naturales antes de la fecha fijada para la consulta.