Reconocen la trayectoria de Enrique Dueñas Rodríguez

El empresario mexicano Enrique Dueñas Rodríguez fue seleccionado para integrarse a la Clase 2026 del International Towing & Recovery Hall of Fame and Museum, uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial dentro de la industria de grúas, arrastre y salvamento.

Este distintivo, otorgado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, reconoce a líderes cuya trayectoria, innovación y compromiso han contribuido de manera significativa a la evolución, profesionalización y fortalecimiento del sector a nivel global.

La designación de Dueñas Rodríguez lo posiciona como un referente internacional dentro de esta industria, al destacar no solo su liderazgo empresarial, sino también su trabajo constante en favor del desarrollo, dignificación y proyección del gremio en México y América Latina. A lo largo de su carrera, ha impulsado la adopción de mejores prácticas, la capacitación especializada y la consolidación de estándares de calidad en el sector.

El International Towing & Recovery Hall of Fame and Museum reúne a las figuras más influyentes de la industria a nivel mundial, reconociendo a quienes han dejado una huella trascendente a través de su legado. Se trata de un espacio que honra a los líderes que han marcado un antes y un después en la historia del arrastre y salvamento, mediante aportaciones relevantes en innovación, operación y servicio.

La incorporación del empresario mexicano a la Clase 2026 representa un reconocimiento a su disciplina, visión estratégica y compromiso con la excelencia, factores que han sido determinantes en la transformación y crecimiento del sector. Su trayectoria ha contribuido a posicionar la industria como un componente clave en materia de movilidad, seguridad y atención de emergencias.

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo el próximo 17 de octubre, en el marco del “Hall of Fame Induction Weekend”, evento que reúne a líderes, empresarios y representantes del sector provenientes de distintas partes del mundo. Durante esta jornada se rendirá homenaje a los integrantes de la nueva generación de distinguidos, en un espacio que destaca las contribuciones más relevantes a nivel internacional.

Más allá del reconocimiento individual, este nombramiento también tiene un impacto significativo para México, al colocar al país en una posición destacada dentro de la industria global de grúas y salvamento. La distinción refleja el nivel de profesionalización, capacidad operativa y liderazgo que ha alcanzado el sector en el país en los últimos años.

Asimismo, este logro envía una señal sobre el potencial de la industria mexicana para competir en escenarios internacionales, así como para establecer vínculos de colaboración que fortalezcan su crecimiento y desarrollo futuro.

La inclusión de Enrique Dueñas Rodríguez en el International Towing & Recovery Hall of Fame and Museum no solo reconoce una trayectoria sobresaliente, sino que también visibiliza el avance de un sector estratégico que continúa expandiendo su presencia más allá de las fronteras nacionales, consolidándose como un actor relevante en el ámbito global.