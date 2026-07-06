Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 6 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara