Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 6 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

