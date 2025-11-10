Pese al tope en el precio por litro de la gasolina regular a $24 pesos, establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con los principales gasolineros del país, aún existen establecimientos que venden dicho combustible por encima del precio establecido. El día de hoy, en la actualización del Quién es Quién en los precios de la Gasolina, la Profeco reveló los siguientes datos.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025:

Gasolina regular a $23.59 por litro

Gasolina premium a $25.73 por litro

Diésel a $26.23 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general Corpogas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue Rendichicas.

¿Cuál es la gasolinera más cara de México?

La gasolinera más cara para consumir gasolina regular en toda México se ubicó en Zapopan. Con un precio de $24.99 pesos por litro, la gasolinera Shell ubicada sobre avenida Mariano Otero #4153 es la gasolinera con los precios más altos a nivel nacional. Dicho precio empató con el ofertado por Oxxo Gas en la avenida del Sol #551 en Querértaro capital.

ESPECIAL / PROFECO

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB