Durante este lunes, la masa de aire ártico que lleva el frente frío núm. 13 cubrirá al país, trayendo consigo un ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en regiones de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste. Además, serán propicias las condiciones para la caída de nieve/aguanieve en el pináculo de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Hoy, en Puerto Vallarta se espera un clima estable, con posible caída de chubascos.

¿Qué clima tendrá Puerto Vallarta?

Durante este día, el ambiente permanecerá con nubes y claros en la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 21°C, y ráfagas de viento este que correrán a 21 km/h. No se descarta la caída de algún chubasco por la tarde, además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

08:00 a 12:00 PM Nubes y claros 30 a 23 °C 06:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 28 a 26 °C

¿Qué clima tendrá Guadalajara?

Por su parte, en la ciudad vecina de Guadalajara, el clima se presentará con nubes y claros, con temperaturas que irán de los 26 a los 13°C, y ráfagas de viento sureste que correrán a 43 km/h. Además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

08:00 a 12:00 PM Parcialmente nublado 23 a 15°C 06:00 PM a 12:00 AM Nubes y claros 24 a 16 °C

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

