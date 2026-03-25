Precio del diésel hoy en Jalisco: así puedes consultar precio por gasolinera

La guerra en Medio Oriente ha impactado el mercado de los energéticos y los precios de la gasolina, diésel, gas licuado y otros combustibles van al alza en todo el mundo.

En el caso de México, pese al subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y a la existencia de un acuerdo entre el gobierno federal y los expendedores para que la gasolina Magna no sobrepase los 24.00 pesos por litro, los consumidores han resentido aumentos en el diésel y la gasolina Premium.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó estos incrementos como injustificados y anunció una reunión entre autoridades y vendedores para revisar la situación.

Sheinbaum subrayó que no se trata de imponer un control de precios, sino de evitar abusos que impacten la economía nacional. En ese sentido, señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participará en la supervisión.

“Profeco va a estar ahí también. No puede ser que aprovechen la situación mundial para subirle al precio”, sostuvo.

Fila de automovilistas en una gasolinera de Chile. La guerra en Irán ha disparado el precio de los energéticos a nivel mundial. AP/E. Félix

Lo cierto es que el fenómeno ya tiene efectos visibles. Se han registrado casos de personas que cruzan a Estados Unidos para abastecerse de combustible; aunque los precios en la zona fronteriza de México son menores que en otras regiones del país, aun así resultan más elevados que en el país vecino, principalmente en el estado de Texas.

En este contexto, se recomienda comparar los precios entre distintas gasolineras para identificar la opción más conveniente según su ubicación y costo.

La Comisión Nacional de Energía pone a disposición de los consumidores una página web donde es fácil consultar esta información, ya que presenta los precios actualizados de todas las estaciones, organizados por estado y municipio.

Para acceder no es necesario registrarse —aunque en ocasiones se solicita una verificación de seguridad (CAPTCHA)—; basta con ingresar a https://www.cne.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html y navegar en ella después de elegir el estado y el municipio del que se quiere saber los precios.

Las gasolineras más baratas y caras de Guadalajara

De acuerdo con el portal, con datos del 25 de marzo de 2026, el precio del litro de diésel fluctúa entre 24.13 y 27.49 pesos.

En cuanto a la gasolina Premium, los precios van de 23.99 a 29.78 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina Magna se vende entre 22.69 y 25.19 pesos por litro.

