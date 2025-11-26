Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este miércoles 26 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 27 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

