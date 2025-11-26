Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 26 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 27 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

