Criptas abiertas, caminos y senderos con basura, jardines con maleza de huizapol e inseguridad son algunas de las denuncias que visitantes al Panteón de Mezquitán realizaron, lo que pone en peligro a menores de edad y adultos mayores, advirtieron; señalaron que personal del cementerio y de servicios municipales realiza labores de limpieza y recorridos constantes, pero persiste el mal estado.

El Gobierno de Guadalajara aseguró que se da mantenimiento permanente al lugar.

Temor e inseguridad entre visitantes

Marisol Torres denunció que en una ocasión llevaba flores a la tumba de su hijo, un sujeto comenzó a seguirla a la distancia. Incluso, relató, lo enfrentó después de un tiempo y éste intentó agredirla físicamente.

Aunque reportó el hecho con trabajadores del lugar, aún teme acudir al panteón, pues todavía observa a personas que ingresan al camposanto y "sólo se pasean".

"A mí me dio mucho miedo porque pensé que hasta me iba a agredir sexualmente. Avisé a los trabajadores y rápido lo sacaron, pero se fue corriendo y ya no supimos quién fue. Todavía siento temor cuando vengo sola", contó.

Riesgos por deterioro y falta de mantenimiento

Humberto Reyes, en tanto, advirtió que en sus últimas visitas ha notado acumulación de basura en jardineras y senderos, además de que hay "muchas criptas que ya están muy viejas, tienen años, y están abiertas o la losa está por romperse. Yo he escuchado de personas que se caen por sentarse o de niños que no ven el hoyo y se caen […]. Es un peligro que las dejen así, abiertas. Yo las reportó pero siempre que vengo veo las mismas", afirmó.

Lamentó que aunque paga cuotas de mantenimiento y el impuesto predial, partes del panteón están en malas condiciones. Mencionó que los precios son altos para "el estado en el que nos dejan el Panteón".

Los jardines lucen con maleza de huizapol. ESPECIAL

Cuauhtémoc Barrera señaló que los jardines están llenos de maleza de huizapol. Aunque ha hecho los reportes con personal del ayuntamiento y trabajadores del lugar, comentó que no ha sido atendido. "Nada más me dicen que toman mi reporte y que toman mi reporte, como dándome largas. El panteón sigue igual".

Hay acciones constantes de mantenimiento, dicen las autoridades

El Ayuntamiento tapatío indicó que "la mejora de los espacios y servicios públicos es un pilar y apuesta del Gobierno de Guadalajara". Aseguró que, a través de la coordinación general de Servicios Públicos Municipales, se realizan acciones de mantenimiento permanentes en los cinco panteones de la ciudad: Guadalajara, Jardín, San Andrés, San Joaquín y Mezquitán.

En este último, enfatizó que desde noviembre de 2025 a marzo de este año se han desbrozado 16 mil metros cuadrados, barrido 12 mil metros, recolectado tres mil metros cúbicos de basura y residuos y se han podado cuatro árboles.

También se pintaron bardas, se limpiaron las pilas y relleno de más de tres mil floreros con tierra –como medida preventiva contra el dengue– y se dio mantenimiento menor a oficinas, con el fin de mejorar las áreas comunes y garantizar la seguridad de visitantes.

Estas labores no se limitan a fechas conmemorativas, como el Día de la Madre, el Día del Padre o el Día de Muertos, puntualizó. "Estas acciones están encaminadas a brindar los servicios de calidad y eficientes a la ciudadanía, así como garantizar la seguridad de las y los visitantes que acuden a este cementerio (Mezquitán)", informó.

EE