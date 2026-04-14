PAN Jalisco presenta red estatal de vocerías; estos son sus integrantes

El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco sostuvo una rueda de prensa para presentar su nueva red estatal de vocerías. El mecanismo busca acercar las posturas del partido a la ciudadanía jalisciense, consolidar un diálogo cercano con las familias del estado y, en general, fortalecer la comunicación con los ciudadanos.

El evento contó con la presencia de Juan Pablo Colín Aguilar, presidente del PAN Jalisco; Manuel Alejandro Rojas Rosales, tesorero estatal; Julio César Hurtado Luna, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado; Annia Alicia García García, secretaria de la Mujer del PAN Jalisco; y Yessica Mariel Gómez Cabrera, vocera nacional juvenil. Los integrantes del presídium estuvieron en contacto con las voceras y voceros estatales y juveniles de la nueva red de comunicación territorial del PAN.

El presidente estatal del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar, destacó que esta red responde al compromiso del partido de mantener comunicación directa con la ciudadanía: "El compromiso que tiene el PAN Jalisco es comunicar lo que sucede, comunicar lo que estamos en contra y comunicar lo que estamos proponiendo".

La estrategia parte de una decisión institucional basada en integrar perfiles con liderazgo para llevar a cabo la tarea de representar causas ciudadanas desde sus comunidades. Esto dijo respecto a ello Colín Aguilar: "El asunto es que no solamente tengamos una verdad absoluta desde el centro del Estado, sino que tengamos aterrizado y tropicalizado exactamente lo que opinan y dicen cada uno de los voceros con las realidades del Estado y de los municipios".

Por otro lado, para el tesorero Manuel Alejandro Rojas Rosales, esta red estatal de vocerías representa un paso importante para fortalecer la confianza ciudadana y colocar en el centro a las familias de Jalisco.

Por último, Yessica Mariel Gómez Cabrera, vocera nacional juvenil, señaló que esta estrategia permitirá fortalecer el vínculo entre Acción Nacional y las juventudes del estado: "Llevaremos la voz del PAN a la sociedad pero también traeremos la voz de la sociedad al PAN. Entender que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente de Jalisco y de México".

Juan Pablo Colín Aguilar, presidente del PAN Jalisco, durante la rueda de prensa por la presentación de la red estatal de vocerías. ESPECIAL

La red estatal de vocerías del PAN Jalisco se integrará de la siguiente manera:

Voceras y voceros juveniles

Mariana Paola Durand Acosta

José David Landeros

Yessica Mariel Gómez Cabrera

Isaac Abraham Cisneros Aguirre

Voceras y voceros estatales

José Eduardo Ramírez Rodríguez

Ana Laura Sánchez Velázquez

Gustavo Macías Zambrano

Manuel Alejandro Rojas Rosales

Annia Alicia García García

Julio César Hurtado Luna

Adriana Buenrostro Vázquez

Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez

Ximena Sarahí Mendoza Ávila

Ellas y ellos serán los líderes que permitirán consolidar una comunicación directa con las y los jaliscienses desde cada región del estado.

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OB