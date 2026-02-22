Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), fue abatido este domingo en el municipio de Tapalpa tras un operativo desplegado por parte del Ejército Mexicano.

Oseguera Cervantes era criminal más buscado por autoridades mexicanas e internacionales, quienes lo buscaban debido al tráfico de drogas y encabezar a una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor influencia en México y el planeta.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Villarreal Palos, se trata de la muerte de un criminal más relevante de los últimos años y se compara a cuando murieron Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” o Ignacio “Nacho” Coronel, este último abatido por el Ejército Mexicano en el año 2010.

“Es el objetivo más relevante del Gobierno Federal y de las autoridades estadounidenses. Sin duda es una muerte relevante no solo para la organización, sino para el crimen organizado”, dijo.

Por otro lado, consideró que, si bien este hecho no es un parteaguas en el tema de inseguridad en México, sí adquirió bastante relevancia con “dimensiones mucho mayores” a otras vistas, ya que los incidentes con 11 personas detenidas y más de 60 bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara e incidentes en otros 21 municipios del Estado, así como 12 personas muertas, entre un abatido, una civil por daños colaterales y 10 elementos de seguridad tanto federales como estatales.

“La magnitud del operativo fue de dimensiones mucho mayores que otros que hemos conocido. A nivel nacional esto llegó hasta Tamaulipas esta situación”, indicó.

En otros eventos similares hubo menos daños: en 2012, fueron siete bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 15 más en otros municipios del estado con un saldo de al menos 26 autos y camiones quemados y otros 35 que sirvieron como barricadas.

Mientras que el 1 de mayo de 2015, fueron 39 bloqueos y cuatro enfrentamientos en 25 municipios lo que dejó la jornada de ese día, incluyendo nueve criminales abatidos y un helicóptero del Ejército derribado en Villa Purificación, con saldo de ocho militares muertos y uno más de la entonces Policía Federal.

