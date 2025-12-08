Lunes, 08 de Diciembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este lunes 8 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

