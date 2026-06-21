En un ambiente familiar, con toda la familia y con un clima ameno para visitar el Centro , tapatías y tapatíos se reunieron esta mañana en el FIFA Fan Fest Guadalajara para celebrar la victoria de España sobre Arabia Saudita, en su segundo partido del Mundial, y el Día del Padre. Al tratarse de un día libre, sin escuela ni trabajo, los aficionados acudieron a este espacio mundialista para apoyar a La Roja.

Afirman que Guadalajara es de las mejores sedes del mundial 2026

Karina, en compañía de sus hijos Adriana y Samuel y su esposo Enrique, visitaron el Fan Fest para festejar al jefe de familia. Aunque él no apoya a España, el resto de la familia sí lo hace gracias a sus jugadores: Lamine Jamal, Marc Cucurella, Fabián Ruiz… Es la primera vez que acuden a este espacio y agradecieron el ambiente tranquilo y familiar que les permite conocer los stands y las actividades que se llevan a cabo.

Guadalajara como sede mundialista, afirmaron, es la mejor de los tres países. “Estuvimos en el concierto de Maná. Espectacular […]. Todos los partidos deberían ser en Guadalajara. Habilitan (el estadio) de Atlas y todos los que puedan y hacemos todo el Mundial en Guadalajara. Definitivamente Guadalajara es la mejor sede del Mundial. Debería ser Guadalajara 2030”, compartió la familia.

Karina, en compañía de sus hijos Adriana y Samuel y su esposo Enrique. EL INFORMADOR/ O. González

Los goles españoles se llevaban tenues aplausos y gritos escondidos. Las familias aprovecharon el domingo para tomarse fotos frente al Teatro Degollado, la pantalla gigante detrás de la Catedral Metropolitana y para caminar a lo largo de los espacios que abarca el Fan Fest. Mario y Elena, junto con su hijo Jafet, decidieron visitar el Centro de Guadalajara para conocer el espacio mundialista, aprovechar que no había tantos aficionados y ver el partido de España.

Él con una playera de Chivas y ellos con una de Atlas, madre e hijo salieron a “festejar” al papá en su día, “aprovechando que hoy no trabaja. Es un ambiente familiar, todos están disfrutando y el partido está muy bueno. Venimos a aprovechar el día libre”, comentó ella.

“Es el segundo día que nos toca venir y todo está muy bien: la organización, la seguridad. Todo está muy tranquilo, un ambiente muy bonito. La gente está muy en paz y conforme”, complementó él.

Mario y Elena, junto con su hijo Jafet. EL INFORMADOR/ O. González

Paletas de hielo, nieves, cervezas, comida llenaban el Fan Fest. Los más pequeños utilizaban los espacios vacíos en la Plaza Liberación para jugar futbol, mientras que los padres, protegidos del Sol que está mañana sí se asomó con fuerza, los grababan a la distancia. El partido se transmitía en las pantallas gigantes y cada jugada de peligro española se llevaba las porras de los aficionados. Pero la fiesta fue de los papás.

Juan Pablo acudió con su papá, Raúl, para festejar con él en su día y hacer una de las actividades que ambos disfrutan: ver un partido de futbol. Ambos aficionados de España, decidieron visitar al Fan Fest ya que el ambiente, hoy domingo, es más familiar, ameno, tranquilo y el clima permitió poder pasar unas horas en familia.

“Para aprovechar el día que estamos más en familia, sin cosas que hacer, con más aficionados. Hoy se dio la oportunidad […]. (Para los que no han venido al Fan Fest) deberían venir. Es una buena oportunidad para ver futbol, para disfrutar el momento con familia y amigos. Es un ambiente que se vive cada Mundial. Hay que aprovechar un ambiente diferente para estar con seres queridos”, mencionó Raúl.

Juan Pablo acudió con su papá, Raúl. EL INFORMADOR/ O. González

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA