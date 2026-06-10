Miércoles, 10 de Junio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 10 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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