Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 10 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla