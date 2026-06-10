Miércoles, 10 de Junio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 10 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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