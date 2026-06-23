La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció que habrá pantallas instaladas en el Parque San Jacinto para que la ciudadanía acuda a ver el partido entre México vs Chequia del Mundial de 2026.

Nuevas sedes familiares en la metrópoli

Durante un recorrido de supervisión del operativo de seguridad en el Fan Fest, la alcaldesa señaló que este nuevo espacio se suma a las pantallas que fueron instaladas en Plaza Guadalajara y las habilitadas en la Glorieta Minerva, para que miles de aficionados puedan disfrutar el partido que se disputará a las 19:00 horas de este 24 de junio.

"Para esta semana, particularmente, hemos habilitado otros puntos, por ejemplo, Plaza Guadalajara, también tenemos La Minerva y el espacio en el Parque San Jacinto, para que puedan acudir con sus familias".

La afición también podrá asistir al Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas a ver el partido.

Verónica Delgadillo realizó un recorrido por el Fan Fest para supervisar el desarrollo del operativo especial de orden, vigilancia, protección civil y atención implementado por los tres órdenes de Gobierno con el objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y accesible para las y los visitantes.

La alcaldesa constató las acciones coordinadas entre municipales, estatales y federales encargadas de la seguridad, movilidad, servicios públicos, protección civil, derechos humanos y atención médica, que trabajan de manera permanente para salvaguardar la integridad de quienes participan en las actividades del festival.

Por otro lado, en el exterior de la Presidencia Municipal de Guadalajara, se encuentra habilitado un módulo de la Dirección de Justicia Cívica para brindar atención oportuna e inmediata a las y los ciudadanos.

El llamado al civismo y orden

Verónica Delgadillo reiteró el llamado para que los tapatíos hagan suyo el espacio público y convivan con orden, cuidando la ciudad al no tirar basura en la vía pública y depositarla en los contenedores que se encuentran instalados en diversos puntos del Centro de Guadalajara.

En el primer cuadro de la ciudad se dispusieron 50 contenedores para que la ciudadanía pueda depositar sus residuos.

NG