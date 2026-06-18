Mundial 2026 | Fan Fest en Guadalajara por México vs. Corea del Sur tendrá estas actividades

Hoy es histórico para Guadalajara: la Selección Mexicana juega su primer partido mundialista aquí contra Corea del Sur. Para vivir la fiebre del Mundial 2026 en el FIFA Fan Fest de Plaza Liberación, necesitas conocer estos detalles clave para asegurar tu lugar y disfrutar al máximo.

La emoción por la Copa del Mundo ha transformado por completo el corazón de la capital jalisciense durante este jueves 18 de junio. Miles de aficionados locales y turistas internacionales ya se preparan para teñir de verde las calles aledañas al majestuoso Teatro Degollado, donde la pasión futbolera promete desbordarse esta tarde en un ambiente completamente familiar y festivo.

¿Cuándo y a qué hora abren las puertas del recinto?

Aunque el esperado duelo del Grupo A entre México y Corea del Sur arranca oficialmente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), las actividades en el Fan Fest inician mucho antes. Las puertas de este magno recinto oficial avalado por la FIFA se abren desde las 08:30 de la mañana para recibir a los primeros madrugadores.

Esta apertura anticipada obedece a la transmisión en vivo de otros tres emocionantes encuentros mundialistas a lo largo del día. Los asistentes que lleguen temprano podrán disfrutar en las pantallas gigantes del choque entre Chequia y Sudáfrica a las 10:00, el duelo de Suiza contra Bosnia a las 13:00, y el partido de Canadá frente a Catar a las 16:00 horas.

¿Dónde es exactamente y cuál es la capacidad del evento?

El epicentro de esta gran fiesta deportiva es la icónica Plaza Liberación, ubicada estratégicamente en el centro histórico de Guadalajara. El acceso principal para todos los aficionados se encuentra sobre la concurrida avenida Hidalgo, justo en su cruce peatonal con Paseo Alcalde, donde las autoridades han instalado estrictos filtros de seguridad con arcos detectores de metales.

Es de vital importancia tener en cuenta que el aforo máximo permitido en esta plaza pública es de 20 mil personas. Para evitar aglomeraciones peligrosas, el Gobierno de Guadalajara ha implementado un innovador semáforo de ocupación virtual, el cual permite a los fans revisar en tiempo real desde sus teléfonos si aún hay espacio disponible antes de trasladarse al centro.

Una vez que este semáforo digital marque el color rojo, los accesos peatonales se cerrarán definitivamente por estrictos protocolos de protección civil. Por ello, la recomendación oficial de los organizadores es llegar a más tardar a las 16:00 horas para poder garantizar un buen lugar frente a las pantallas y no quedarse fuera de esta celebración mundialista sin precedentes.

El factor clima: ¿Lloverá durante el partido de la Selección?

Además de analizar la estrategia táctica que implementará Javier Aguirre en la cancha del Estadio Akron, los aficionados que asistan al centro de la ciudad deben prestar mucha atención al cielo. Los pronósticos meteorológicos actualizados advierten sobre una alta probabilidad de lluvias intermitentes durante la tarde y noche de este jueves en la zona metropolitana.

La temperatura ambiente rondará los calurosos 28 grados centígrados por la tarde, pero descenderá drásticamente hasta los 21 grados al momento del silbatazo inicial del encuentro estelar. Se sugiere ampliamente llevar impermeables ligeros o chamarras rompevientos, ya que el ingreso con paraguas de gran tamaño podría estar restringido en los controles de seguridad de la entrada.

Consejos para sobrevivir y disfrutar al máximo del Fan Fest

Para que tu experiencia apoyando al equipo tricolor sea verdaderamente inolvidable y transcurra sin ningún tipo de contratiempos, te sugerimos tomar nota de estas recomendaciones prácticas antes de salir de casa:

Llega temprano: Aunque la suspensión de clases en Jalisco facilitará la movilidad urbana, el tráfico vehicular hacia el primer cuadro de la ciudad será sumamente pesado.

Aunque la suspensión de clases en Jalisco facilitará la movilidad urbana, el tráfico vehicular hacia el primer cuadro de la ciudad será sumamente pesado. Viaja ligero: Evita llevar mochilas grandes o bultos estorbosos; recuerda que están estrictamente prohibidos los objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, vapeadores, encendedores y bengalas.

Evita llevar mochilas grandes o bultos estorbosos; recuerda que están estrictamente prohibidos los objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, vapeadores, encendedores y bengalas. Mantente hidratado: El calor de la tarde será intenso antes de las posibles lluvias vespertinas, así que consume suficiente agua en las zonas de hidratación.

El calor de la tarde será intenso antes de las posibles lluvias vespertinas, así que consume suficiente agua en las zonas de hidratación. Usa transporte público: Las estaciones del Tren Ligero cercanas al centro histórico son, sin duda, la mejor opción para evadir los múltiples cierres viales.

El ambiente festivo que se respira hoy en Guadalajara es simplemente inigualable, combinando a la perfección la rica cultura tapatía con la euforia global del Mundial 2026. Este espacio diseñado por la FIFA no solo ofrece la transmisión del futbol de primer nivel, sino también una amplia muestra de gastronomía local, música en vivo y divertidas activaciones de los patrocinadores oficiales.

Todo el escenario está listo para que la apasionada afición mexicana haga vibrar la Plaza Liberación entonando a todo pulmón el tradicional "Cielito Lindo". Ahora que tienes toda la información necesaria a tu alcance, solo falta ponerte la camiseta verde, afinar la garganta y prepararte para gritar con el alma los goles de México frente a la escuadra de Corea del Sur.

CT