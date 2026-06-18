LFT: ¿Habrá pago doble por trabajar este 18 de junio en Jalisco?

El Mundial 2026 trae a la Selección Mexicana a Guadalajara este 18 de junio para enfrentar a Corea del Sur. Ante la euforia, muchos trabajadores tapatíos se preguntan si este jueves mundialista es de descanso obligatorio o si recibirán pago doble. Aquí te lo aclaramos.

La fiebre mundialista invade el Estadio Guadalajara con el esperado duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. Sin embargo, la inmensa pasión por el futbol choca de frente con la realidad de las obligaciones laborales en el estado de Jalisco, generando múltiples dudas entre la población económicamente activa.

El emocionante encuentro será transmitido en vivo por diversas señales de televisión abierta y plataformas digitales, lo que significa que millones de aficionados estarán pendientes de las pantallas. Pero la gran interrogante persiste para aquellos ciudadanos que se encuentran en pleno horario de oficina durante el silbatazo inicial.

¿Qué dice la LFT sobre el 18 de junio?

La duda principal de los trabajadores surge por la magnitud del evento deportivo internacional y por algunas medidas administrativas locales implementadas para agilizar el tráfico. Muchos empleados se cuestionan si la Ley Federal del Trabajo (LFT) los protege con un pago adicional por laborar durante este día tan especial.

La respuesta directa, útil y sin rodeos para todos los empleados es negativa. El 18 de junio no está catalogado como un día de descanso obligatorio a nivel federal, por lo que las actividades comerciales y corporativas en el sector privado deben continuar con total normalidad en todo el país.

El artículo 74 de la LFT establece de manera muy clara cuáles son los días feriados oficiales en el territorio nacional. Al revisar el calendario oficial vigente, en el mes de junio no existe ninguna fecha conmemorativa que obligue a los empleadores a otorgar el día libre a sus plantillas.

Por lo tanto, no existe ningún fundamento legal para exigir una compensación económica extra en esta jornada. Trabajar durante la transmisión del partido de la selección es simplemente parte de la jornada regular, independientemente de la enorme expectativa que genera este torneo internacional en la sociedad mexicana.

El mito del pago doble en Jalisco

Aunque el gobierno local ha implementado estrategias preventivas como el home office para ciertos servidores públicos con el fin de evitar el colapso vial en Guadalajara, esto no aplica como un asueto generalizado para la iniciativa privada ni obliga a las empresas a suspender sus operaciones habituales.

Si tu patrón te solicita acudir a tu centro de trabajo físico o cumplir con tu horario habitual a distancia, deberás acatar la instrucción sin objeciones. A cambio de tu tiempo y esfuerzo, recibirás únicamente tu salario ordinario correspondiente a un día normal de labores, tal como lo estipula tu contrato.

No habrá pago doble ni triple bajo ninguna circunstancia en esta fecha. La confusión suele darse porque recientemente se conmemoró el aniversario del Estado Libre y Soberano de Jalisco el 16 de junio, pero esa fecha histórica local tampoco genera un pago doble bajo la estricta normativa federal del trabajo.

Es de vital importancia que los trabajadores estén bien informados para evitar fricciones innecesarias con sus empleadores. Exigir un pago extraordinario basándose en rumores infundados de redes sociales o en la emoción del momento solo generará malentendidos y posibles conflictos en el entorno laboral de las empresas.

Recomendaciones para disfrutar el México vs Corea del Sur

Si te toca trabajar durante el horario estelar del partido, no todo está perdido para ti. Existen diversas formas de mantener el profesionalismo intacto sin quedarte completamente fuera de la conversación sobre el evento deportivo más importante del año para los aficionados al balompié.

A continuación, te presentamos una lista de recomendaciones para no perderte las mejores acciones del encuentro mundialista sin descuidar en ningún momento tus responsabilidades laborales:

Anticipa tus tareas: Adelanta el trabajo pesado y las reuniones importantes por la mañana para tener la tarde mucho más libre y relajada.

Adelanta el trabajo pesado y las reuniones importantes por la mañana para tener la tarde mucho más libre y relajada. Usa la tecnología: Sintoniza la transmisión oficial por radio o mediante plataformas de streaming en tu dispositivo móvil, siempre y cuando las políticas internas de tu empresa lo permitan.

Sintoniza la transmisión oficial por radio o mediante plataformas de streaming en tu dispositivo móvil, siempre y cuando las políticas internas de tu empresa lo permitan. Negocia con tu equipo: Organiza guardias estratégicas con tus compañeros de área para que todos puedan ver al menos una parte del encuentro sin dejar desatendida la operación.

Organiza guardias estratégicas con tus compañeros de área para que todos puedan ver al menos una parte del encuentro sin dejar desatendida la operación. Evita traslados innecesarios: Si tu hora de salida es a las 18:00 horas, considera quedarte cerca de tu oficina para evitar el intenso tráfico que se generará hacia el estadio.

La Selección Mexicana buscará con ahínco asegurar su pase a la siguiente ronda frente a un rival asiático que siempre complica los partidos. El apoyo incondicional de la afición será fundamental, ya sea gritando desde las gradas, en la comodidad de casa o discretamente desde el escritorio de la oficina.

Corea del Sur llega a este compromiso como un oponente formidable y muy veloz, por lo que el partido promete entregar grandes emociones de principio a fin. Los jugadores dirigidos por el cuerpo técnico nacional saben perfectamente que sumar tres puntos hoy es vital para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

En conclusión, te invitamos a disfrutar del inigualable ambiente festivo y a apoyar con todo al equipo nacional, pero siempre manteniendo muy claras tus obligaciones. La Ley Federal del Trabajo es contundente al respecto: este jueves se trabaja y se cobra de manera habitual, sin bonos mágicos por el Mundial.

CT