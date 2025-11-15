Sábado, 15 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Manifestantes intentan incendiar Palacio de Gobierno

Entre los actos vandálicos, los manifestantes han destrozado parte del mobiliario urbano y le han prendido fuego ya a por lo menos dos de las puertas del Palacio de Gobierno

Por: Marck Hernández

Los hechos se dan tras la marcha de la Generación Z. ESPECIAL

Los hechos se dan tras la marcha de la Generación Z. ESPECIAL

Un grupo de jóvenes provocaron disturbios en la manifestación de la tarde del sábado en el Centro de Guadalajara. 

Lee también: Tapatíos se suman a marcha de Generación Z en memoria de Carlos Manzo

Los hechos se dan tras la marcha de la Generación Z, la cual llegó al primer cuadro de la ciudad, en donde algunos de los inconformes intentaron incendiar las puertas del Palacio de Gobierno. 

Entre los actos vandálicos, los manifestantes han destrozado parte del mobiliario urbano y le han prendido fuego ya a por lo menos dos de las puertas del Palacio de Gobierno.

 

En breve más información…

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones