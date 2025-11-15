Un grupo de jóvenes provocaron disturbios en la manifestación de la tarde del sábado en el Centro de Guadalajara.

Lee también: Tapatíos se suman a marcha de Generación Z en memoria de Carlos Manzo

Los hechos se dan tras la marcha de la Generación Z, la cual llegó al primer cuadro de la ciudad, en donde algunos de los inconformes intentaron incendiar las puertas del Palacio de Gobierno.

Entre los actos vandálicos, los manifestantes han destrozado parte del mobiliario urbano y le han prendido fuego ya a por lo menos dos de las puertas del Palacio de Gobierno.

En breve más información…

NA