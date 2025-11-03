Con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia y mejorar la calidad del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), a partir de hoy iniciará la aplicación de la Encuesta de Satisfacción a Usuarios del Transporte Público 2025, coordinada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del AMG (Imeplan).

El levantamiento se realizará desde hoy y hasta el 16 de noviembre, de 6:00 a 22:00 horas, en los nueve municipios metropolitanos. Participarán siete sistemas de transporte: Líneas de Tren Ligero, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, Rutas convencionales, Alimentadoras, Rutas federales y el Corredor López Mateos.

El ejercicio es coordinado por el Imeplan, en conjunto con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), y será aplicado por la empresa Kaliopeo. Su propósito, explicó Valeria Huérfano Lezama, directora de Movilidad Metropolitana del Imeplan, es conocer de manera detallada la experiencia cotidiana de los usuarios para generar herramientas técnicas que orienten la toma de decisiones gubernamentales.

“Las preguntas se enfocan en la frecuencia de paso, calidad de las paradas o la distancia que las personas caminan para llegar al transporte. La información se captura directamente en teléfonos inteligentes”, señaló Huérfano.

Además de medir la satisfacción en puntualidad, seguridad, confort, accesibilidad, tiempo y costo del viaje, la edición 2025 incorpora dos innovaciones: un monitoreo en tiempo real del avance del levantamiento y un nuevo apartado sobre viajes de cuidado, enfocado en personas que acompañan a menores, adultos mayores o personas con discapacidad.

“Queremos entender cómo se viaja con bolsas de mandado, con acompañantes o con personas con movilidad reducida”, explicó Celic Metzli Valdez, líder de proyectos del Imeplan.

Por su parte, Zafiro Rizo Contreras, directora de Kaliopeo, detalló que los encuestadores -identificados con chaleco, pin y gafete- aplicarán los cuestionarios a bordo de las unidades, con una duración aproximada de 15 minutos, sin solicitar datos personales.

Los resultados serán analizados y presentados como una herramienta clave para la mejora continua del transporte en la metrópoli.

