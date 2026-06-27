Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 27 de junio de 2026

El clima en Chapala para este sábado 27 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque