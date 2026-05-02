IDEFT firma convenio con chef Lupita Bustos para fortalecer capacitación en Puerto Vallarta

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) concretó un convenio de colaboración con la chef y empresaria Lupita Bustos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación y vinculación laboral en el sector gastronómico.

El acuerdo, encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, busca acercar formación práctica a la población, especialmente en áreas como repostería, emprendimiento y servicios gastronómicos, rubros con alta demanda en destinos turísticos como Puerto Vallarta.

El acuerdo fue encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona

De acuerdo con lo informado, este convenio apuesta por un modelo de enseñanza con enfoque en la experiencia directa, lo que permitirá a las y los participantes adquirir habilidades aplicables de forma inmediata en el ámbito laboral.

En este contexto, se destacó el papel del plantel IDEFT Puerto Vallarta, dirigido por Francisco Javier Bravo Carbajal, el cual ha impulsado estrategias de vinculación para fortalecer la pertinencia de la oferta formativa en la región.

Autoridades subrayaron que la colaboración con talento local consolidado no solo fortalece la generación de habilidades, sino que también impulsa el autoempleo y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para la población.

Estas acciones forman parte de la política de formación para el trabajo que impulsa el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, en coordinación con la Secretaría de Educación estatal, dirigida por Juan Carlos Flores Miramontes.

Con este tipo de alianzas, el IDEFT busca consolidarse como un enlace entre la capacitación técnica y el acceso a mejores oportunidades laborales, mediante esquemas que respondan a las necesidades del mercado.

YC