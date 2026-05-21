Jalisco busca atraer más visitantes desde California

Con el objetivo de ampliar la conectividad aérea y atraer visitantes rumbo al Mundial de Futbol de 2026, el Gobierno de Jalisco firmó un acuerdo con Cross Border Xpress para impulsar estrategias de promoción turística dirigidas al sur de California.

La alianza busca fortalecer el flujo de viajeros hacia Guadalajara y Puerto Vallarta mediante la conexión entre San Diego y el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

La secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman Hirsch, señaló que California representa uno de los principales mercados para Jalisco y destacó que el acuerdo permitirá ampliar la presencia turística del estado previo a la justa mundialista.

Desde su apertura en 2015, más de 30 millones de personas han utilizado CBX, terminal binacional que conecta a México y Estados Unidos mediante un puente peatonal enlazado al aeropuerto de Tijuana.