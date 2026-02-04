Ni el endurecimiento de penas ni la retórica oficial contra el robo de combustibles han logrado contener el huachicol. Degollado, un municipio de 20 mil habitantes en la Región de la Ciénega de Jalisco, se ha convertido en el municipio con mayor incidencia de ordeñas de combustible en todo México, superando incluso a localidades de Hidalgo, identificado como el principal foco de este delito.

Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan que durante los primeros 11 meses de 2025 -el corte más reciente disponible- fueron localizadas 615 tomas clandestinas en Degollado. La cifra resulta inédita a nivel nacional y coloca al municipio jalisciense en el primer lugar del país en hallazgos de piquetes a ductos, pese a que desde años atrás el robo de hidrocarburos fue tipificado como delito grave.

Lejos de disminuir, el problema se mantiene y se reproduce. Registros de boletines de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que tan solo en lo que va de 2026 se han detectado y asegurado al menos 44 ordeñas de combustible en este municipio, ubicado en una zona estratégica por su cercanía con Michoacán y Guanajuato, y atravesado por el poliducto Salamanca-Guadalajara.

Para especialistas en seguridad, el origen del fenómeno no está en la falta de leyes, sino en la corrupción y la ausencia de autoridad efectiva. Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, advierte que existe un patrón de descuido institucional y una posible complicidad entre autoridades. “Las autoridades municipales son las primeras responsables de vigilar su territorio. Si no hay presencia policial ni supervisión adecuada, claramente no están haciendo su trabajo”.

El experto también apunta a un conocimiento profundo del entorno local por parte de quienes operan las ordeñas, lo que sugiere la participación pasiva o activa de pobladores. “Extraer combustible de un poliducto de esta magnitud requiere logística, tiempo y protección; eso no ocurre sin que alguien vea y calle”.

Arturo Villarreal, investigador del Departamento de Derecho Público de la UdeG, explicó que la situación de Degollado se agrava por factores geográficos. A diferencia de otros municipios por donde también cruza el poliducto, en esta zona predominan áreas rurales de difícil cobertura, lo que facilita la extracción, el ocultamiento y la distribución del combustible robado hacia Estados vecinos. “Es un punto estratégicamente desprotegido y con salidas inmediatas a mercados ilegales”.

A ello se suma la impunidad. En ninguno de los casos reportados por la Fiscalía General de la República en 2026 se ha informado de personas detenidas.

Para Rubén Ortega, especialista en seguridad, esto evidencia la ausencia de inteligencia y seguimiento. “Si no hay detenidos, es porque no hay investigaciones profundas. Las penas más altas no sirven si no se aplica la ley”.

En días recientes, el gobernador Pablo Lemus anunció el despliegue de operativos especiales y el uso de tecnología como drones para reforzar la vigilancia, así como la supervisión de puntos de venta para identificar la cadena de comercialización del combustible ilegal. Sin embargo, especialistas coinciden en que sin coordinación real entre autoridades municipales, estatales y federales, el huachicol seguirá intacto.

Solo en el primer semestre de 2025, el robo de combustible generó pérdidas superiores a los 13 mil millones de pesos para Pemex.

Urge una mayor coordinación

Expertos en seguridad advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno para combatir el robo a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), delito conocido como huachicol, debido a los daños que ocasiona a la infraestructura y a la afectación al erario. Tan solo durante el primer semestre de 2025, este ilícito generó pérdidas superiores a los 13 mil millones de pesos.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que el origen del problema se encuentra en la corrupción y la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, así como en un “descuido” del Gobierno Federal en zonas estratégicas. Afirmó que las policías municipales deberían ser las primeras en vigilar estos territorios y advirtió que la falta de supervisión evidencia fallas en su labor.

El especialista cuestionó la posible existencia de redes de complicidad que involucren tanto a autoridades como al crimen organizado e incluso a pobladores de los municipios afectados. Indicó que la manera en que se realizan las ordeñas al poliducto Salamanca-Guadalajara revela un conocimiento profundo de la red y un control del entorno local.

Por su parte, Arturo Villarreal, investigador del Departamento de Derecho Público de la UdeG, explicó que, aunque el poliducto atraviesa otros municipios, en Degollado la problemática se agrava por factores geográficos y por la ubicación del ducto, lo que facilita la extracción del combustible. Añadió que la cercanía con estados como Guanajuato y Michoacán convierte a la zona en un punto clave para la distribución.

Rubén Ortega, especialista en seguridad, advirtió que la ausencia de detenidos tras los aseguramientos de tomas clandestinas refleja la falta de seguimiento y de labores de inteligencia. Señaló que, sin investigaciones profundas, el delito no se inhibe y persiste la percepción de complicidad. Los especialistas coincidieron en que, sin coordinación efectiva y acciones conjuntas, el huachicol seguirá extendiéndose.

Refuerzan vigilancia y utilizan drones

Debido a que Jalisco se ubica entre los primeros lugares con más tomas clandestinas de hidrocarburos en el país, las autoridades informaron que reforzarán el combate con el uso de drones y estrategias financieras.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que en la reunión estatal con el gabinete de seguridad se acordó iniciar una nueva estrategia contra el huachicol.

“Debemos trabajar muchísimo para evitar este delito en todo el Estado de Jalisco”, afirmó. A la reunión acudieron autoridades de Pemex, de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras dependencias estatales. “Sobre todo para revisar la parte del ducto Salamanca-Guadalajara, donde tenemos las mayores afectaciones”, dijo.

De acuerdo con reportes de Pemex, el municipio donde se han registrado más tomas clandestinas de hidrocarburo durante los últimos meses es Degollado, ya que ha encabezado las cifras de dichos hallazgos desde el año 2024, atribuyéndose estos hechos a la cercanía del municipio con el Estado de Guanajuato.

“Esto tiene que ver con su cercanía con Guanajuato. Vamos a hacer operativos no solamente por tierra, sino que contratamos tanto a la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y una gran cantidad de drones. Creemos que la tecnología nos puede ayudar mucho para abatir el huachicol”.

Dijo que no solamente se combatirá el robo de combustible, sino que se vigilarán los puntos de venta para saber quién y dónde están comprando esa gasolina irregular.

“Se habla de que inclusive algunos establecimientos ordinarios de abastecimiento de gasolina están comprando huachicol; se dice que muchas empresas están siendo obligadas a comprar esta gasolina de huachicol”, añadió.

De acuerdo con datos de Pemex, Jalisco se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con más tomas clandestinas de hidrocarburos, pero tanto Degollado como Tototlán están entre los cinco municipios con más huachicol en todo el país.

