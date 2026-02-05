Hagamos alerta por crisis constitucional si Reforma Judicial no avanza

El grupo parlamentario Hagamos hizo un llamado urgente al Congreso del Estado de Jalisco para aprobar, con las modificaciones pertinentes, el dictamen de Reforma Judicial. Advierten que no obtener la mayoría necesaria para su aprobación provocaría una crisis constitucional sin precedentes que paralizaría el sistema de justicia estatal.

Este pronunciamiento del grupo parlamentario se realizó subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con celeridad para evitar consecuencias legales y operativas en el poder judicial del estado .

La diputada Valeria Ávila enfatizó la importancia del calendario legislativo. "Noventa días antes del inicio del proceso electoral ya no se pueden realizar adecuaciones a la ley", mencionó. Agregó que "se tiene que avanzar primero en la reforma al poder judicial para poder hacer los ajustes en materia electoral, dejar pasar el tiempo es apostar a que Jalisco tenga una crisis en materia de justicia".

La reforma busca cumplir con el mandato establecido en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo estipula que los integrantes del Poder Judicial "deberán ser elegidos [...] mediante votación pública, secreta y directa de la ciudadanía".

Según los legisladores de Hagamos, esta disposición no es una sugerencia, sino una norma de orden público y de aplicación obligatoria para todas las entidades federativas . Representa un derecho político de la ciudadanía y un requisito de legitimidad para los órganos judiciales locales.

Riesgos de la inacción legislativa

En caso de que no se apruebe la reforma que permita la elección de juzgadores por voto popular antes del proceso electoral de 2027, Jalisco enfrentaría diversas consecuencias jurídicas. Una de ellas sería que las sentencias emitidas por jueces y magistrados sin esta legitimidad podrían ser impugnadas por falta de origen válido, generando una significativa incertidumbre jurídica.

Asimismo, el sistema de justicia del estado podría verse paralizado . Los juzgadores actuales no podrían continuar impartiendo justicia sin el respaldo constitucional que otorga el voto ciudadano, lo que colapsaría la administración judicial en Jalisco. También se vulnerarían los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal de votar y ser votado para cargos del Poder Judicial.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla señaló que quedan únicamente "78 días efectivos para lograr la reforma constitucional al poder judicial y las leyes secundarias". Esto, dijo, "descontando días inhábiles y tiempos de aprobación por los ayuntamientos, no se puede apostar a que no exista reforma, es por ello que convocamos al consenso y a los acuerdos".

El dictamen actual, según el grupo parlamentario, no puede ser rechazado. El artículo 30 de la Constitución del Estado de Jalisco establece que cualquier iniciativa rechazada solo podrá volver a presentarse después de seis meses. A esto se suma el artículo 105 de la Constitución General, que prohíbe reformas electorales noventa días antes del inicio del proceso electoral.

Por lo tanto, si el dictamen se rechazara ahora, no habría tiempo legal para aprobar una nueva iniciativa antes del proceso electoral de 2027, profundizando la crisis institucional. El diputado Enrique Velázquez precisó que el 27 de marzo se debería aprobar en el Congreso de Jalisco la reforma constitucional del Poder Judicial y el 29 de mayo las leyes secundarias.

De esta manera, Hagamos convoca a todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado a actuar con responsabilidad histórica . Instan a aprobar el dictamen de Reforma Judicial con las modificaciones que el Pleno determine, basándose en el documento ya existente.

