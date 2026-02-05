Aguacate de Jalisco estará presente en las botanas del Super Bowl en EU

Este año, Jalisco alcanzará una exportación superior a 4 millones 390 mil kilogramos de aguacate hacia la Unión Americana, para superar los 3 millones 231 mil kilogramos enviados en 2025, lo que representa 32 por ciento de incremento informó la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

La demanda de aguacate mexicano cobra relevancia en eventos de alto impacto para consumo, como el Super Bowl, considerado entre los espectáculos de mayor audiencia en Estados Unidos.

Durante el Supertazón se estima un consumo promedio de 24.3 millones de kilogramos de guacamole, un platillo que también contiene otros ingredientes provenientes del agro jalisciense.

Dicho volumen podría cubrir una cancha de fútbol americano con un grosor de 7 metros, lo que resalta la importancia del fruto en el mercado estadounidense.

La Asociación de Productores Exportadores de Aguacates de Jalisco (APEAJAL), da a conocer que la exportación de aguacate en 2026, será mediante 493 embarques, con respecto a los 380 registrados en 2025.

Las ciudades donde se consolida cada año la presencia y consumo del aguacate jalisciense son Los Ángeles, San Diego y San José, en California; Austin, Houston y El Paso, en Texas; Chicago y Aurora, en Illinois; además de Las Vegas, en Nevada, y Nueva York, en el estado del mismo nombre.

En el panorama nacional, Michoacán es líder en la producción de aguacate, mientras que Jalisco, se posiciona en el segundo peldaño con 400 mil toneladas producidas en promedio al año.

Dicha actividad productiva genera 37 mil empleos directos y 45 mil indirectos, para contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social de Jalisco.

A través de la coordinación con dependencias estatales, organismos productivos y autoridades internacionales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, consolida su posicionamiento como un actor clave en la exportación de aguacate.

PUEDES LEER: Estudio revela que los aficionados mexicanos son los mayores consumidores del Super Bowl

Con estos resultados el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sector agroalimentario, mediante estrategias que impulsan la mejora de estatus fitosanitarios, la apertura a mercados internacionales y el acompañamiento permanente para las y los productores.

Para saber más:

México produce 30 por ciento del aguacate a nivel mundial, con una producción estimada de 2.5 millones de toneladas.



YC