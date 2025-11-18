Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 18 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

