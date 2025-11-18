Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 18 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara