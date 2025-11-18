Martes, 18 de Noviembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 18 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 19 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

