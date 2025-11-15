La Mesa Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos (MMGIR) realizó su segunda sesión de trabajo con la presentación de Jalisco Alerta, una nueva aplicación (app) de alertamiento temprano multiamenaza diseñada para fortalecer la prevención y respuesta ante riesgos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La plataforma, disponible para Android y iOS, permite enviar avisos directos, geolocalizados y oficiales a la ciudadanía sobre riesgos asociados tanto a fenómenos naturales como a eventos de origen humano. El objetivo es mejorar la capacidad metropolitana de anticipación y reacción.

Durante la sesión, realizada en las instalaciones del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan), Sergio Ramírez López, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y coordinador de la MMGIR, destacó que la herramienta opera con un sistema concentrador de información en tiempo real.

“Desde hace dos meses lanzamos Jalisco Alerta, una plataforma multialerta y multiamenaza que representa un avance fundamental en la gestión de riesgos. Su diseño garantiza la protección de los datos personales y permite alertar de manera diferenciada en caso de sismos, huracanes, inundaciones u otros fenómenos”, explicó.

Según Ramírez López, la aplicación integra diferentes sistemas de monitoreo que permiten identificar, clasificar y priorizar riesgos con mayor precisión. Agregó que el siguiente paso será vincularla con la infraestructura municipal para consolidar un ecosistema metropolitano de protección civil.

En esta sesión se expusieron los procesos misionales de la Gestión Integral del Riesgo, base técnica del Atlas Metropolitano. El objetivo es homologar conceptos, reforzar el lenguaje común entre dependencias y mejorar las capacidades municipales.

La MMGIR también aprobó iniciar la elaboración de un convenio específico de colaboración para controlar la contaminación visual y auditiva en los municipios del AMG, como parte del acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Metropolitana en junio de 2025.

Además, la Secretaría de Gestión Integral del Agua presentó criterios técnicos para impulsar estrategias de manejo hídrico con enfoque metropolitano.

¿Cómo opera la Mesa Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos?

La MMGIR es un espacio intermunicipal que articula estrategias y planes para fortalecer la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Está integrada por el Imeplan, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Consejo Ciudadano Metropolitano.

