Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 24 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 24 de noviembre informa que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 27 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

