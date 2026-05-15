Viernes, 15 de Mayo 2026

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Diez horas de música en vivo en la Americana

Los asistentes a "La Fiesta de la Música" podrán disfrutar de más de 20 artistas de diversos géneros, distribuidos en tres escenarios principales a lo largo del corredor peatonal

Por: El Informador

Gina Carolina, es una nueva propuesta artística que surge de la convocatoria “La Cultura LATE”. CORTESÍA

Gina Carolina, es una nueva propuesta artística que surge de la convocatoria “La Cultura LATE”. CORTESÍA

La música volverá a tomar las calles de Guadalajara con una nueva edición de la Fiesta de la Música 2026, evento que transformará la Colonia Americana en un gran corredor peatonal dedicado a los conciertos, la convivencia comunitaria y la actividad cultural.

Este sábado 16 de mayo, la calle Pedro Moreno -entre Emerson y Prado- será intervenida para albergar más de 10 horas continuas de actividades musicales, desde las 14:00 horas y hasta la medianoche. La celebración es organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara en colaboración con la Alianza Francesa, vecinos y comerciantes de la zona.

La edición 2026 reunirá a 20 bandas en vivo distribuidas en tres escenarios principales, además de una amplia oferta gastronómica y musical dentro de 18 restaurantes y bares participantes de la Colonia Americana, que se sumarán con sesiones de DJs, música electrónica y ritmos alternativos.

El cierre de la jornada estará a cargo de Kumbia Boruka, mientras que agrupaciones como Mexican Balkan Orkestar, Troupe Tropicalicia y el espectáculo escénico de ZaikoCirko formarán parte de la programación principal.

Además de proyectos consolidados, la Fiesta de la Música funcionará como plataforma para artistas emergentes seleccionados a través de la convocatoria “La Cultura LATE”, iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura de Guadalajara para fortalecer el talento local.

En esta edición participaron 68 propuestas artísticas y fueron seleccionados siete proyectos: Dyanyta Blez, Curiel, Alameda, Gina Carolina, dimeHOUDINI, David Chanson y Leazzy, quienes representarán parte de la nueva escena musical de la ciudad.

Como una de las novedades de este año, el festival incorporará un tercer escenario titulado “Nouvelles voix: un escenario para nuevas voces”, desarrollado en conjunto con la Alianza Francesa de Guadalajara y la Junta Vecinal de la Colonia Americana.

Este espacio busca abrir oportunidades para creadores emergentes y ampliar la participación comunitaria, retomando el espíritu original de la Fete de la Musique francesa: una celebración abierta, accesible y diversa para músicos y públicos de todas las edades.

La programación también llegará al interior de distintos establecimientos de la zona, donde habrá sesiones musicales durante toda la tarde y noche. Entre los espacios participantes destacan Tommy Slide, Bienvenido Pariente, Venus Bar, Aguafuerte, Turbbio, Piquillas y Vietnam, Gallo d’Oro y Taco Nativo.

En Tommy Slide se presentarán Magdeep, Johan, Kamilo y Tiger Love; mientras que en Bienvenido Pariente estará DJ Vandalo. Venus Bar contará con Sonido Pantano y Aguafuerte recibirá a Jordi Riera y Commodore. También participarán Charly Arias en Turbbio, Los Steadys en Piquillas y Vietnam, y Bola Pirata en Gallo d’Oro y Taco Nativo.

Para el desarrollo del evento, el Gobierno de Guadalajara implementará cierres viales a partir de las 23:00 horas del viernes 15 de mayo sobre Pedro Moreno, entre Emerson y Enrique Díaz de León, incluyendo los cruces con Atenas, Robles Gil, Argentina y Prado.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como avenida Miguel Hidalgo y López Cotilla, además de priorizar el transporte público, compartir automóvil o llegar caminando para facilitar la movilidad en la zona.

La edición 2026 de la Fiesta de la Música contará, además, con activaciones infantiles y espacios recreativos.

CT

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