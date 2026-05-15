La música volverá a tomar las calles de Guadalajara con una nueva edición de la Fiesta de la Música 2026, evento que transformará la Colonia Americana en un gran corredor peatonal dedicado a los conciertos, la convivencia comunitaria y la actividad cultural.

Este sábado 16 de mayo, la calle Pedro Moreno -entre Emerson y Prado- será intervenida para albergar más de 10 horas continuas de actividades musicales, desde las 14:00 horas y hasta la medianoche. La celebración es organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara en colaboración con la Alianza Francesa, vecinos y comerciantes de la zona.

La edición 2026 reunirá a 20 bandas en vivo distribuidas en tres escenarios principales, además de una amplia oferta gastronómica y musical dentro de 18 restaurantes y bares participantes de la Colonia Americana, que se sumarán con sesiones de DJs, música electrónica y ritmos alternativos.

El cierre de la jornada estará a cargo de Kumbia Boruka, mientras que agrupaciones como Mexican Balkan Orkestar, Troupe Tropicalicia y el espectáculo escénico de ZaikoCirko formarán parte de la programación principal.

Además de proyectos consolidados, la Fiesta de la Música funcionará como plataforma para artistas emergentes seleccionados a través de la convocatoria “La Cultura LATE”, iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura de Guadalajara para fortalecer el talento local.

En esta edición participaron 68 propuestas artísticas y fueron seleccionados siete proyectos: Dyanyta Blez, Curiel, Alameda, Gina Carolina, dimeHOUDINI, David Chanson y Leazzy, quienes representarán parte de la nueva escena musical de la ciudad.

Como una de las novedades de este año, el festival incorporará un tercer escenario titulado “Nouvelles voix: un escenario para nuevas voces”, desarrollado en conjunto con la Alianza Francesa de Guadalajara y la Junta Vecinal de la Colonia Americana.

Este espacio busca abrir oportunidades para creadores emergentes y ampliar la participación comunitaria, retomando el espíritu original de la Fete de la Musique francesa: una celebración abierta, accesible y diversa para músicos y públicos de todas las edades.

La programación también llegará al interior de distintos establecimientos de la zona, donde habrá sesiones musicales durante toda la tarde y noche. Entre los espacios participantes destacan Tommy Slide, Bienvenido Pariente, Venus Bar, Aguafuerte, Turbbio, Piquillas y Vietnam, Gallo d’Oro y Taco Nativo.

En Tommy Slide se presentarán Magdeep, Johan, Kamilo y Tiger Love; mientras que en Bienvenido Pariente estará DJ Vandalo. Venus Bar contará con Sonido Pantano y Aguafuerte recibirá a Jordi Riera y Commodore. También participarán Charly Arias en Turbbio, Los Steadys en Piquillas y Vietnam, y Bola Pirata en Gallo d’Oro y Taco Nativo.

Para el desarrollo del evento, el Gobierno de Guadalajara implementará cierres viales a partir de las 23:00 horas del viernes 15 de mayo sobre Pedro Moreno, entre Emerson y Enrique Díaz de León, incluyendo los cruces con Atenas, Robles Gil, Argentina y Prado.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como avenida Miguel Hidalgo y López Cotilla, además de priorizar el transporte público, compartir automóvil o llegar caminando para facilitar la movilidad en la zona.

La edición 2026 de la Fiesta de la Música contará, además, con activaciones infantiles y espacios recreativos.

CT