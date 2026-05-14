Explosión en Amatitán deja más de 10 heridos

Más de 10 personas lesionadas dejó una explosión ocurrida en la plaza principal del municipio de Amatitán, mientras se llevaban a cabo las fiestas patronales.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que el incidente fue derivado de una explosión por pirotecnia y gas LP en la cabecera del municipio ubicado en la región Valles.

De manera preliminar, la corporación estatal reporta que fueron chispas provenientes de la pirotecnia las que habrían alcanzado los cilindros de gas LP utilizados en puestos de comida que fueron instalados en la zona, lo que terminó por generar la explosión.

PC Jalisco informó que, hasta el momento hay un total de 13 personas lesionadas, 6 de ellas con heridas graves y 7 más en estado regular, por lo que todas ellas ya fueron trasladadas a recibir atención médica por las quemaduras y otras lesiones causadas por la explosión.

Por el momento, personal de la Dirección de Protección Civil del municipio de Amatitán trabaja en el punto realizando labores de atención y aseguramiento del área, mientras que oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco acudieron al punto para prestar apoyo en la atención del incidente.

