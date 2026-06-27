El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este sábado 27 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas y Santa Fe. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 20 puntos IMECA y Santa Margarita con 23 puntos IMECA.De acuerdo con la SEMADET, este sábado 27 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac con 20 puntos IMECA y Santa Margarita con 23 puntos IMECA; por otro lado, se registra un nivel alto registrado en Santa Fe con 74 puntos IMECA.La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS