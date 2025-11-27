Gobierno de Jalisco presenta libro para el cuidado de la infancia

Con el objetivo de acompañar y proteger a niñas, niños y adolescentes, el gobierno de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Salud, presentó el libro El poder de conocer mi cuerpo, de Fernanda Sánchez. La obra ofrece herramientas para que los infantes reconozca su cuerpo, se cuide y tome decisiones informadas sobre su bienestar.

Durante el evento, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó la importancia de generar espacios seguros y de confianza, donde las niñas y los niños tengan acceso a información que contribuya a su desarrollo integral. “Hoy dimos un paso más para acompañar y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló, subrayando que la iniciativa forma parte de los esfuerzos por garantizar un crecimiento saludable y consciente.

El libro, explicó la Secretaría de Salud, busca empoderar a la infancia, fomentando la educación sobre su propio cuerpo y promoviendo hábitos de cuidado desde temprana edad. Además, se enmarca en las políticas de #AlEstiloJalisco, que impulsan proyectos enfocados en construir un futuro más saludable, consciente y libre para todas y todos.

Con esta acción, Jalisco refuerza su compromiso de brindar recursos educativos y preventivos que fortalezcan la autonomía de los niños y adolescentes, asegurando que cuenten con el conocimiento necesario para proteger su salud física y emocional. La presentación del libro se convierte en un referente de cómo la información y la educación temprana pueden transformar vidas y promover comunidades más seguras y conscientes.