Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

