Jueves, 27 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este jueves 27 de noviembre informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

