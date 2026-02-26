Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey