Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 26 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 12%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

