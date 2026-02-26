Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 26 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 12%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos