Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 3 de marzo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13