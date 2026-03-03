Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este martes 3 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

