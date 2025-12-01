Lunes, 01 de Diciembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este lunes 1 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se comunicó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

